И пусть весь мир подождёт: Мишка выбежал на магистраль и «построил» автомобилистов
Медвежонок выбежал на трассу М-11 «Нева» и спровоцировал затор
Маленький медвежонок пролез на скоростную автомагистраль М-11 «Нева» через дырку в ограждении под Торжком. Косолапый прошёл по трассе около четырёх километров. Следующим в направлении Петербурга автомобилистам не оставалось ничего, кроме как сбавить скорость и покорно следовать за обитателем тверских лесов.
Медведь на трассе М-11. Видео © VK / ОССП — ООО «Объединённые системы сбора платы»
Для спасения мишки и ликвидации затора к месту был выслан аварийный комиссар Центра управления дорожным движением. Однако к моменту прибытия специалиста животное уже нашло вторую дырку в заборе и благополучно вернулось в привычные места обитания. Повреждения в барьере уже заделаны.
«Вдоль всех обслуживаемых нами участков установлено ограждение, преграждающее животным путь на дорогу, а для безопасного перемещения зверей на другую сторону трассы оборудованы специальными подземные переходы. Тем не менее звери периодически ломают ограждение и, хоть и не часто, но оказываются на дороге», — сообщили в ООО «Объединённые системы сбора платы» (ОССП).
А под Саратовом тем временем ведутся поиски взрослого медведя, который сбежал из клетки. Напомним, что встречи косолапых с людьми часто заканчиваются для двуногих плачевно, но известно и немало исключений.