И пусть весь мир подождёт: Мишка выбежал на магистраль и «построил» автомобилистов

Маленький медвежонок пролез на скоростную автомагистраль М-11 «Нева» через дырку в ограждении под Торжком. Косолапый прошёл по трассе около четырёх километров. Следующим в направлении Петербурга автомобилистам не оставалось ничего, кроме как сбавить скорость и покорно следовать за обитателем тверских лесов.

Медведь на трассе М-11. Видео © VK / ОССП — ООО «Объединённые системы сбора платы»

Для спасения мишки и ликвидации затора к месту был выслан аварийный комиссар Центра управления дорожным движением. Однако к моменту прибытия специалиста животное уже нашло вторую дырку в заборе и благополучно вернулось в привычные места обитания. Повреждения в барьере уже заделаны.