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10 октября, 16:30

Чересчур наглая лиса покусала двух бабушек в Башкирии

Mash Batash: В Башкирии лиса искусала двух пенсионерок, хищницу отловили

В Башкирии Лиса напала на 87-летнюю бабушку в селе Кусимовского родника Абзелиловского района. На помощь к ней прибежала 65-летняя пенсионерка, однако лисица покусала и её тоже, передаёт Telegram-канал Mash Batash.

На крике пенсионерок выбежал сосед, Мужчина пытался прогнать хищника и метлой, и шумом, но безуспешно. Справиться с ней удалось только бригаде спасателей. Они поймали животное и отвезли ветеринарам.

Лев растерзал смотрителя в нигерийском зоопарке
Лев растерзал смотрителя в нигерийском зоопарке

Ранее в Приморском крае медведь растерзал отца и сына, пробравшись на дачный участок. Затем этот же косолапый убил около 30 псов в приюте. Щенки после нападения находились в состоянии шока. Им удалось спасти благодаря тому, что они были в клетках.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Полина Никифорова
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