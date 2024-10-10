Чересчур наглая лиса покусала двух бабушек в Башкирии
Mash Batash: В Башкирии лиса искусала двух пенсионерок, хищницу отловили
В Башкирии Лиса напала на 87-летнюю бабушку в селе Кусимовского родника Абзелиловского района. На помощь к ней прибежала 65-летняя пенсионерка, однако лисица покусала и её тоже, передаёт Telegram-канал Mash Batash.
На крике пенсионерок выбежал сосед, Мужчина пытался прогнать хищника и метлой, и шумом, но безуспешно. Справиться с ней удалось только бригаде спасателей. Они поймали животное и отвезли ветеринарам.
Ранее в Приморском крае медведь растерзал отца и сына, пробравшись на дачный участок. Затем этот же косолапый убил около 30 псов в приюте. Щенки после нападения находились в состоянии шока. Им удалось спасти благодаря тому, что они были в клетках.
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