«Cлон бьёт по сердцу»: Мужчина выжил после укуса одной из самых ядовитых рыб
Мужчина плавал на популярном пляже в Австралии, когда его укусила рыба-камень. Обложка © freepik.com / wirestock
26-летний фельдшер из Германии Каспер Крупа столкнулся с опасной ситуацией во время отдыха в Австралии. Плавая на популярном пляже недалеко от города Каррата, он почувствовал резкую боль в пальце. Позже выяснилось, что его ужалила рыба-камень, одно из самых ядовитых существ на планете.
«Боль была такой сильной. Пальцы начали опухать, боль медленно поднималась по всей руке до плеча и по груди до сердца. Было ощущение, что слон бьёт по сердцу», — поделился он в интервью ABC.
Несмотря на сильные боли и потерю подвижности в одной руке, немец смог добраться до больницы самостоятельно: его девушка переключала передачи в автомобиле, а он только выжимал сцепление. Врачи быстро оказали необходимую помощь, используя горячую воду с уксусом для нейтрализации токсинов. Позже анализы подтвердили, что это был укус рыбы-камня.
Бедняга провёл сутки в больнице, а потом его выписали с назначением курса антибиотиков. Врачи также применили протокол на случай змеиного укуса, так как не сразу было понятно, кто именно ужалил молодого человека.
Экологи и специалисты по морской фауне предупреждают, что нужно быть осторожными в местах обитания этих опасных рыб. Хотя противоядие от их яда существует, туристам рекомендуется быть внимательными и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае укуса.
Рыба-камень, также известная как бородавчатка, обитает на коралловых рифах и славится своей способностью сливаться с окружающей средой, что делает её практически незаметной. На её спине расположены 13 шипов, каждый из которых может впрыскивать высокотоксичный яд. Последствия укуса могут варьироваться от сильной боли до остановки сердца.
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