Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 12:20

В Лондоне кот с помойки унаследовал особняк и трастовый фонд

Невероятная история успеха приключилась с одним из британских подданных. И всё бы ничего, но счастливчиком оказался кот. И не просто кот, а кот с помойки. В своё время пушистика приютила овдовевшая богатая дама. Когда её не стало, на питомца свалилась многомиллионное наследство.

Бездомный кот Тинкер унаследовал особняк в Лондоне и трастовый фонд общей стоимостью более 70 миллионов рублей, когда его сердобольная хозяйка Маргарет Лейн ушла в мир иной. 89-летняя дама указала в завещании, что питомец до последнего вздоха имеет право проживать в её доме. А попечителями оставила своих соседей Юджина и Энн Уитли.

Согласно английскому праву, попечители должны ухаживать за животном 21 год. После недвижимость перейдёт им. Так мисс Лейн поблагодарила друзей, которые взяли на себе заботу о её питомце задолго до смерти хозяйки. Дело в том, что старушка тяжело болела и последние полтора года жизни провела в доме престарелых, пишет kp.ru.

«Русский» котик стал самым красивым в мире
«Русский» котик стал самым красивым в мире

Ранее Life.ru сообщал, что у музея Ахматовой появился рыжий смотритель Фрост. Очаровательного пушистика нашли волонтёры в одном из дачных посёлков.

Обложка ©

pixabay / guvo59

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Великобритания
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar