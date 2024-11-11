В Лондоне кот с помойки унаследовал особняк и трастовый фонд

Невероятная история успеха приключилась с одним из британских подданных. И всё бы ничего, но счастливчиком оказался кот. И не просто кот, а кот с помойки. В своё время пушистика приютила овдовевшая богатая дама. Когда её не стало, на питомца свалилась многомиллионное наследство.

Бездомный кот Тинкер унаследовал особняк в Лондоне и трастовый фонд общей стоимостью более 70 миллионов рублей, когда его сердобольная хозяйка Маргарет Лейн ушла в мир иной. 89-летняя дама указала в завещании, что питомец до последнего вздоха имеет право проживать в её доме. А попечителями оставила своих соседей Юджина и Энн Уитли.

Согласно английскому праву, попечители должны ухаживать за животном 21 год. После недвижимость перейдёт им. Так мисс Лейн поблагодарила друзей, которые взяли на себе заботу о её питомце задолго до смерти хозяйки. Дело в том, что старушка тяжело болела и последние полтора года жизни провела в доме престарелых, пишет kp.ru.