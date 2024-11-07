«Спит с наслаждением, ест с аппетитом»: У музея Ахматовой появился рыжий смотритель Фрост

У Фонтанного Дома в Санкт-Петербурге появился новый смотритель — рыжий кот Фрост, о чём в своём телеграм-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Очаровательного пушистика нашли волонтёры в одном из дачных посёлков — после окончания сезона хозяева решили не забирать животное домой в город. Неравнодушные люди приютили малыша, а позже передали его в музей Анны Ахматовой, где Фрост получил новое имя и билет в счастливую жизнь.

Фрост пролучил должность смотрителя. Фото © Telegram / «Музей Анны Ахматовой»

«Они же (волонтёры, — Прим.Life.ru) передали его в Музей Анны Ахматовой, где тот довольно быстро освоился и обрёл новое имя — Фрост, в честь любимого поэта Иосифа Бродского – Роберта Фроста. Приходите знакомиться», — написал Пиотровский.

Питомец успешно прошёл испытательный срок и был принят на должность музейного кота на полную рабочую неделю. Сотрудники отметили, что Фрост проявил себя как исключительно общительный и обаятельный коллега.

«Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, даёт себя погладить с удовольствием. На улицу не выходит, признаёт только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук», — поделились в музее Анны Ахматовой.