Названы города с самыми впечатляющими новогодними ёлками в России

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование, чтобы определить города России с самыми красивыми ёлками к Новому году. В этом году в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Красноярск. Об этом сообщает RT.

Москва возглавляет рейтинг благодаря своей огромной ели, найденной в Можайском округе Московской области. Дерево высотой 30 метров и возрастом 90 лет будет установлено на территории Кремля в 20-х числах декабря. «Чтобы полюбоваться зелёной красавицей, нужно купить билет на экскурсию по территории Кремля. Посетить можно будет все зимние каникулы», — поделились аналитики.

Санкт-Петербург также не отстаёт от столицы. На Дворцовой площади традиционно устанавливают живую ель высотой не менее 20 метров. Дерево украшают разнообразными игрушками, создавая праздничную атмосферу в центре города.

В Казани Новый год отмечают с размахом. Здесь главная ёлка отличается использованием современных технологий: вместо ветвей у неё мультимедийные экраны, которые постоянно меняют украшения. Это искусственное дерево, высота которого обычно достигает 35 метров, установлено у центра семьи «Казан».

Сочи радует жителей и гостей города яркой иллюминацией. Главная ёлка, установленная у мэрии на Навагинской улице, украшена яркими шарами, а вечерами зажигаются гирлянды и фонарики. Особенностью прошлых лет было использование цветка магнолии вместо звезды на верхушке дерева, который символизировал уникальность курортного города.

В Красноярске второй год подряд устанавливают рекордно высокую ёлку. В этом году дерево, которое появится в парке на острове Татышев посреди Енисея, снова будет выше, чем в других уголках России. Каждый из этих городов предлагает уникальную возможность насладиться праздничной атмосферой и увидеть впечатляющие новогодние ёлки, которые станут центром зимних праздников.