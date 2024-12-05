«Не для этого их сажаем»: В российском регионе запретили вырубать ёлки для продажи на Новый год

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял решение о запрете на вырубку ёлок в преддверии Нового года. Он выразил категорическое недовольство продажей новогодних деревьев и обратился к министру природных ресурсов Константину Доронину с соответствующим заявлением.

«Запрещаю вырубать ёлки на продажу, это неправильно. <...> Мы не для этого эти ели сажаем. У Саратовской области нет такой возможности», — заявил Бусаргин в беседе с Дорониным, слова главы региона передаёт телеграм-канал «Новости Саратова — СарБК».

Губернатор подчеркнул, что из регионального бюджета выделяется значительное количество средств на воспроизводство лесов, и ежегодная традиция вырубки ёлок лишь усложняет этот процесс. По его мнению, важно отказаться от новогодней практики вырубки деревьев, так как это не только негативно сказывается на экосистеме, но и ставит под сомнение затрачиваемые на лесное восстановление средства. Кроме того, Бусаргин отметил, что экономическая выгода от продажи ёлок минимальна для лесхозов.