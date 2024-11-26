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26 ноября, 10:50

Искусственная или живая? Россияне рассказали, с какой ёлкой будут встречать Новый год

Россияне готовы тратить на покупку ели к Новому году не более 4 тысяч рублей

Несмотря на обилие искусственных елей на полках магазинов, 80% россиян всё-таки предпочитают встречать Новый год в компании живой красавицы. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные RT.

41% респондентов признались, что их привлекает уникальный хвойный запах настоящего дерева, который дарит праздничную атмосферу. Ещё 37% россиян объяснили свой выбор тем, что им негде хранить искусственную ель, а для 8% покупка живого дерева является семейной традицией.

Согласно данным, искусственные ели выбирают лишь 15% респондентов. 33% таким образом хотят сэкономить, освободив себя от ежегодных трат на натуральную ёлку. 28% заявили, что искусственное дерево не требует постоянной уборки опавших иголок, для 13% опрошенных важным аргументом стала забота об экологии.

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В среднем жители РФ готовы потратить на покупку новогодней ёлки не более четырёх тысяч рублей. Более трети респондентов (36%) покупают её после 20 декабря, 12% начинают подготовку к Новому году в начале декабря, 2% и вовсе не будут ставить ель в этом году.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать хорошую искусственную ель к Новому году. В первую очередь ошибочно мнение что, если цена высокая, то товар хороший. Перед покупкой необходимо читать отзывы, а также смотреть на внешний вид дерева. Не следует приобретать ёлки с неровно обрезанными ветками, выпирающими проволоками и редкой хвоей. Ветки должны быть мягкими и эластичными, а ствол — прочным и устойчивым.

Обложка ©

freepik/ArthurHidden

Алёна Зиновьева
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