Искусственная или живая? Россияне рассказали, с какой ёлкой будут встречать Новый год

Несмотря на обилие искусственных елей на полках магазинов, 80% россиян всё-таки предпочитают встречать Новый год в компании живой красавицы. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные RT.

41% респондентов признались, что их привлекает уникальный хвойный запах настоящего дерева, который дарит праздничную атмосферу. Ещё 37% россиян объяснили свой выбор тем, что им негде хранить искусственную ель, а для 8% покупка живого дерева является семейной традицией.

Согласно данным, искусственные ели выбирают лишь 15% респондентов. 33% таким образом хотят сэкономить, освободив себя от ежегодных трат на натуральную ёлку. 28% заявили, что искусственное дерево не требует постоянной уборки опавших иголок, для 13% опрошенных важным аргументом стала забота об экологии.

В среднем жители РФ готовы потратить на покупку новогодней ёлки не более четырёх тысяч рублей. Более трети респондентов (36%) покупают её после 20 декабря, 12% начинают подготовку к Новому году в начале декабря, 2% и вовсе не будут ставить ель в этом году.