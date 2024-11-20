Привалит денег и любовного счастья: Таролог назвала идеальные дни для украшения новогодней ёлки
Таролог Листовская: Украшая ель 20 или 22 декабря, можно привлечь финансы
Одной из главных новогодних традиций, которые объединяют всю семью, является украшение ёлки. Для этого надо выбрать наиболее подходящий день, чтобы притянуть в свой дом удачу и благополучие. Когда следует вооружаться ёлочными игрушками, гирляндами и дождиком, рассказала таролог, нумеролог Ирина Листовская в беседе с «Москвой 24».
По словам эксперта, наиболее подходящими днями для украшения зелёной красавицы являются 21-е и 23 ноября, а также 10-е и 12 декабря. Это поспособствует новым начинаниям и позитивным переменам в делах. Также можно нарядить ёлку 27-го, 29 ноября либо 1-го, 3 декабря.
«Это поможет укреплению связей с близкими, созданию тёплой атмосферы и радости в кругу семьи и друзей», — отметила таролог.
Тем, кто хочет привлечь в свою жизнь финансовый успех и стабильность, следует украшать ёлку 20 или 22 декабря. Энергия этих дней, по словам Листовской, будет связана с изобилием и достижением целей. Удачу в любовных делах и вдохновение притянут к себе люди, украсившие главное дерево года 28 и 31 декабря.
Ранее россиянам объяснили, как не нарваться на ядовитую искусственную ель перед Новым годом. В первую очередь нельзя вестись на слишком маленькую цену и покупать ель на непроверенных сайтах: подделка там может стоить на 30% дешевле, чем на известных маркетплейсах.