Россиянам объяснили, как не нарваться на ядовитую ель перед Новым годом
Экономист Анисимова: В соцсетях могут продавать новогодние ели с токсинами
Новогоднюю ель лучше не покупать через объявления в социальных сетях, так как можно нарваться на некачественный и даже токсичный товар. Об этом предупредила россиян экономист Анна Анисимова.
По её словам, неизвестные производители часто изготавливают искусственные деревья с применением формальдегидов — это ядовитое вещество с резким неприятным запахом. Причём нельзя забывать, что большие цены не гарантируют качество товара.
«При производстве ёлка покрывается токсичной краской, обрабатывается формальдегидом. Большое количество ёлок после проверки выделяли от 0,16 до 1,46 мг/м³ формальдегида при норме содержания вещества в воздухе не более 0,05 мг/м³. Обращайте внимание на присутствие неприятного запаха и следов от краски», — посоветовала Анисимова в интервью NEWS.ru.
Также она призвала остерегаться покупки ёлок через сомнительные аккаунты в соцсетях. Цена на товар может быть на 30% ниже, чем в известных маркетплейсах, а все отзывы абсолютно положительные. Как правило, такие странички заводят мошенники. Получив деньги от своей жертвы, они быстро исчезают. Поэтому лучше всего покупать ели у проверенных и надёжных производителей — так вы не потеряете деньги и сохраните здоровье.
Ранее учёные предупредили россиян, что и живая ель делает воздух в квартире опасным. Деревья выделяют летучие вещества монотерпены, которые оказывают негативное влияние на организм. У человека может появиться кашель и аллергия. Если всё-таки очень хочется живую ёлочку на Новый год, то следует оставить её на три дня в гараже или на балконе. За это время концентрация выделяемых веществ сократится.