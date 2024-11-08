Россиянам объяснили, как не нарваться на ядовитую ель перед Новым годом

Новогоднюю ель лучше не покупать через объявления в социальных сетях, так как можно нарваться на некачественный и даже токсичный товар. Об этом предупредила россиян экономист Анна Анисимова.

По её словам, неизвестные производители часто изготавливают искусственные деревья с применением формальдегидов — это ядовитое вещество с резким неприятным запахом. Причём нельзя забывать, что большие цены не гарантируют качество товара.

«При производстве ёлка покрывается токсичной краской, обрабатывается формальдегидом. Большое количество ёлок после проверки выделяли от 0,16 до 1,46 мг/м³ формальдегида при норме содержания вещества в воздухе не более 0,05 мг/м³. Обращайте внимание на присутствие неприятного запаха и следов от краски», — посоветовала Анисимова в интервью NEWS.ru.

Также она призвала остерегаться покупки ёлок через сомнительные аккаунты в соцсетях. Цена на товар может быть на 30% ниже, чем в известных маркетплейсах, а все отзывы абсолютно положительные. Как правило, такие странички заводят мошенники. Получив деньги от своей жертвы, они быстро исчезают. Поэтому лучше всего покупать ели у проверенных и надёжных производителей — так вы не потеряете деньги и сохраните здоровье.