Избегайте желтизны: В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать ёлку для праздника

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору ёлки. Представитель ведомства Анастасия Михайлова поделилась советами в видео, размещённом в официальном телеграм-канале организации.

Эксперт рекомендует покупать живую ель за 5–6 дней до Нового года, чтобы она как можно дольше сохраняла свежесть и аромат. При выборе дерева следует обратить внимание на его ствол и ветки. Михайлова также отметила, что у здоровой ели иголки должны быть зелёными и одинаковыми по цвету. Желтизна может означать, что дерево пересушено. Кроме того, эксперт советует обращать внимание на запах: у качественной ёлки он должен быть насыщенным хвойным, а у перемороженной — менее выраженным.

При выборе ели для праздника следует обратить внимание не только на её внешний вид, но и на состояние ствола. Анастасия Михайлова рекомендует начать осмотр именно со среза. Если на нём есть тёмные круги, это может означать, что дерево было срублено давно и быстро потеряет свежесть. А вот наличие воска на срезе наоборот говорит о том, что оно было срублено недавно.

Эксперт советует выбирать ёлку с толстым стволом: в таком дереве больше жизненных сил. Также он должен быть чистым и крепким, без признаков мха или плесени. Хорошо, если на нём есть молодые иголки. Кроме того, хорошее дерево должно иметь гибкие ветки, которые не ломаются и не трескаются даже на морозе.