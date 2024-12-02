Опрос показал, что больше половины россиян используют ретро украшения для ёлки

Более половины россиян планируют украсить свои дома к Новому году ретро-элементами, как показал опрос, проведённый интерьерной компанией Mr.Doors. О результатах опроса сообщает «Вечерняя Москва». Из 640 респондентов 56% отдали предпочтение ретро-украшениям, в то время как 44% склоняются к современным решениям. Особую атмосферу, по мнению участников, создают игрушки из детства, которые связаны с ностальгией и тёплыми воспоминаниями.

Ретро-декор не только остаётся актуальным, но и отражает тренд на персонализацию интерьеров, считает пресс-секретарь Mr.Doors Кирилл Герасимов. Он подчёркивает: «Стремление преобразить свой интерьер и добавить в него частичку себя сохранится и на ближайшие годы. Интерьеры будут отражать стиль жизни, интересы и вкус хозяев».

История новогодних украшений в России уходит корнями в дореволюционные времена, когда ёлочные игрушки ввозились из Европы. После революции традиция украшать ёлку была временно утрачена, но в 1930-х годах Новый год стал официальным праздником, и украшение ёлки вернулось. В советское время производство ёлочных украшений стало массовым, и появились уникальные стили, отражающие эпоху.

Советские ёлочные украшения изготавливались из стекла, ваты, картона, бумаги, фольги и слюды. Они часто отражали дух времени, включая космическую и сельскохозяйственную тематики, сказочных персонажей и героев мультфильмов. В 1950-х годах популярность приобрели гирлянды из электрических лампочек.

Сегодня ретро-украшения остаются популярными, особенно среди коллекционеров, и олицетворяют уют и дух советского Нового года. Оригинальные экземпляры иногда продаются на аукционах за значительные суммы, а воссоздание таких украшений стало модным трендом. Завод «Ёлочка» в Клину, который был лидером производства стеклянных игрушек в СССР, продолжает выпускать продукцию и сегодня.