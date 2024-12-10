«Удивительно»: Путин разберётся с выселением семьи участника СВО из служебного жилья

Президент РФ Владимир Путин решил самостоятельно разобраться в инциденте с выселением семьи бойца СВО из служебного жилья. Об этом лидер заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

К главе государства обратилась руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова и рассказала о случае в Бурятии, где мужчина, 20 лет трудившийся в МЧС, уехал на СВО. По её словам, сейчас семью бойца по решению суда пытаются выгнать из служебной квартиры. Путину эта история показалась удивительной.

«Мне кажется, что мы cтолько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки и ребят, которые жизнью рискуют ради родины, и членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы. Дайте информацию, мы с этим тоже разберёмся», — сказал глава государства.