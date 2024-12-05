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Регион
5 декабря, 17:54

Путин заявил о важности сохранения связи с семьями у вывезенных из зоны СВО детей

Дети, которых эвакуировали из прифронтовых территорий, не должны терять связь со своими близкими. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ответ на рассказ экс-сотрудника МЧС Юрия Мезинова о помощи и эвакуации людей из опасных зон.

«Важно, чтобы связь [эвакуированных детей] не терялась с семьёй», — сказал Путин на встрече с добровольцами в Манеже на полях форума «Мы вместе».

Мезинов подчеркнул, что он уговаривает семьи отправлять детей из опасных зон на безопасные территории. Связь родителей с детьми обеспечивают российские военные. Экс-сотрудник МЧС также попросил у Путина оказать поддержку в вопросе размещения эвакуированных детей. Сейчас их принимают в гостевые семьи. Возможно, стоит отправлять их в президентские кадетские корпуса.

«Я переговорю обязательно с регионами — там, где есть такие учебные заведения, и вообще в целом, чтобы регионы помогали <...> И с Минобороны тоже», — пообещал президент.

Ранее Путин вручил награду «Волонтёр года» Марии Карпенко — руководителю движения «Вторая жиZнь», основанному в 2016 году. Организация участвует в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР, а с 2022 года оказывает поддержку военным медикам и военнослужащим России, задействованным в СВО. Карпенко также создала медицинский отряд, который предоставляет догоспитальную помощь пострадавшим.

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Life.ru

Полина Никифорова
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