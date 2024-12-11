Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 07:53

В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО

В Бурятии возбуждено уголовное дело после того, как президент РФ Владимир Путин решил самостоятельно разобраться в инциденте с выселением семьи бойца СВО из служебного жилья. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Следственными органами СК России по республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Льготы участников СВО: Какие выплаты и привилегии доступны для защитников Родины
Льготы участников СВО: Какие выплаты и привилегии доступны для защитников Родины

Ранее похожая ситуация произошла в Курганской области. Там стало известно о выселении супруги раненого бойца СВО из комнаты в общежитии. Данным вопросом занялась прокуратура.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar