В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО
В Бурятии возбуждено уголовное дело после того, как президент РФ Владимир Путин решил самостоятельно разобраться в инциденте с выселением семьи бойца СВО из служебного жилья. Об этом сообщила пресс-служба СК.
«Следственными органами СК России по республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении.
Ранее похожая ситуация произошла в Курганской области. Там стало известно о выселении супруги раненого бойца СВО из комнаты в общежитии. Данным вопросом занялась прокуратура.
Обложка ©
Life.ru