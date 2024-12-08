Льготы участников СВО: Какие выплаты и привилегии доступны для защитников Родины
Бойцам СВО напомнили о праве на налоговые льготы и бесплатное образование
Для участников СВО предусмотрены не только регулярные выплаты и бесплатная медицинская помощь, но и другие привилегии. Например, прохождение воинской службы учитывается при поступлении в вуз наряду с результатами ЕГЭ, поскольку это считается индивидуальным достижением, пишет 360.ru.
Также студенты, вернувшиеся с СВО, могут перевестись с платного обучения на бюджет, если есть свободные места и нет задолженностей. Льготы действуют и в сфере среднего профессионального образования — участников СВО зачисляют независимо от оценок в школе.
Дети военнослужащих могут быть зачислены в сад без очереди, а школьников обеспечивают горячим питанием. Кроме того, им дают путёвки в лагерь «Литвиново» и возможность посещать кружки и секции бесплатно.
Бойцы СВО освобождаются от уплаты налогов на имущество, полученное в связи с прохождением службы. Семьям погибших не надо платить НДФЛ по полученной финансовой поддержке. Получившим инвалидность военным выплачивают по 22,9 тысяч рублей в месяц при первой группе, 11,4 тысяч рублей — при второй и 4,5 тысячи — при третьей. Эта сумма ежегодно индексируется. Инвалидам также доступны страховые выплаты от 50 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от тяжести ранения. Им также могут адаптировать жильё под новые условия.
Ранее Life.ru писал, что молодые участники СВО получат приоритетное право на получение выплат для покупки жилья. Размер этой выплаты составит примерно одну треть от стоимости недвижимости. Отмечается, что эти средства можно будет использовать как для первоначального взноса, так и для погашения ипотеки.
VK / Минобороны России