Льготы участников СВО: Какие выплаты и привилегии доступны для защитников Родины

Для участников СВО предусмотрены не только регулярные выплаты и бесплатная медицинская помощь, но и другие привилегии. Например, прохождение воинской службы учитывается при поступлении в вуз наряду с результатами ЕГЭ, поскольку это считается индивидуальным достижением, пишет 360.ru.

Также студенты, вернувшиеся с СВО, могут перевестись с платного обучения на бюджет, если есть свободные места и нет задолженностей. Льготы действуют и в сфере среднего профессионального образования — участников СВО зачисляют независимо от оценок в школе.

Дети военнослужащих могут быть зачислены в сад без очереди, а школьников обеспечивают горячим питанием. Кроме того, им дают путёвки в лагерь «Литвиново» и возможность посещать кружки и секции бесплатно.

Бойцы СВО освобождаются от уплаты налогов на имущество, полученное в связи с прохождением службы. Семьям погибших не надо платить НДФЛ по полученной финансовой поддержке. Получившим инвалидность военным выплачивают по 22,9 тысяч рублей в месяц при первой группе, 11,4 тысяч рублей — при второй и 4,5 тысячи — при третьей. Эта сумма ежегодно индексируется. Инвалидам также доступны страховые выплаты от 50 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от тяжести ранения. Им также могут адаптировать жильё под новые условия.