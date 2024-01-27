Путин призвал власти определять льготы для бойцов СВО логикой поддержки людей

Президент России Владимир Путин рассказал, каким образом власти должны определять льготы для участников специальной военной операции (СВО). Как убеждён глава государства, чиновники обязаны делать это исходя из логики поддержки людей, которые там сейчас рискуют своей жизнью.

Национальный лидер на совещании в Петербурге во время обсуждения проблемы с кредитными каникулами для бойцов напомнил о том, что сейчас в зоне специальной военной операции находится множество российских военных, которые рискуют своими здоровьем и жизнью. В то же время Путин подчеркнул, что некоторые оттуда не возвращаются, поэтому здесь не должна работать "вроде бы правильная логика" финансовых учреждений.