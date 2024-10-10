Прокуратура проверит ситуацию с выселением жены бойца СВО из общежития Кургана

Прокуратура Курганской области изучит информацию о выселении супруги раненого бойца СВО из комнаты в общежитии. Ведомство выяснит, присутствовало ли в истории нарушение прав женщины.

«Прокуратура Курганской области организовала проверочные мероприятия в связи с размещением в СМИ информации о возможном нарушении жилищных прав женщины, проживающей в общежитии по улице Алексеева в Кургане», — сообщили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что какие-либо нарушения будут обнаружены, гражданку восстановят в жилищных правах.

Как писало URA.ru, Екатерину Селькову выгоняют из общежития, в котором она жила около двадцати лет. В 2005 году женщина заключила договор об аренде комнаты с училищем сроком на десять лет. Здание общежития было передано администрации города, однако мэрия отказала девушке в соцнайме. Она отстаивает своё право, уточняя, что её супруг был ранен на СВО.