Замглавы Военно-медицинской академии Вешкину предъявили обвинение во взятке
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Павла Вешкина, который занимает должность заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, по части 6 статьи 290 УК РФ. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В рамках расследования также фигурируют несколько гражданских лиц и военнослужащих.
Ранее в отношении Вешкина звучали обвинения в крупном мошенничестве, однако впоследствии дело было переквалифицировано на получение значительной взятки. По версии следствия, он получил деньги от компании ООО «СЛ Фарма». В настоящее время дело рассматривается в одном из московских судов и выделено в отдельное производство.
На своей должности Вешкин курировал вопросы, связанные с контрактной службой. В случае признания его виновным, он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По информации из Единого государственного реестра юридических лиц, «СЛ Фарма» занимается оптовой продажей медицинских изделий и фармацевтической продукции.
Ранее Life.ru сообщал о задержании чиновницы в Белгороде, которая была поймана на взятке в размере 2 миллионов рублей от генерального директора одной из коммерческих организаций. Заместитель исполнительного директора Фонда жилищно-коммунального хозяйства пообещала помочь в заключении контрактов с этой компанией на капитальный ремонт многоквартирных домов, общая сумма которых превышает 30 миллионов рублей. Она также гарантировала упрощение процедуры приёмки этих объектов. В отношении её было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Во время допроса подозреваемая признала свою вину.