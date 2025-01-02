Замглавы Военно-медицинской академии Вешкину предъявили обвинение во взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Павла Вешкина, который занимает должность заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, по части 6 статьи 290 УК РФ. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В рамках расследования также фигурируют несколько гражданских лиц и военнослужащих.

Ранее в отношении Вешкина звучали обвинения в крупном мошенничестве, однако впоследствии дело было переквалифицировано на получение значительной взятки. По версии следствия, он получил деньги от компании ООО «СЛ Фарма». В настоящее время дело рассматривается в одном из московских судов и выделено в отдельное производство.

На своей должности Вешкин курировал вопросы, связанные с контрактной службой. В случае признания его виновным, он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По информации из Единого государственного реестра юридических лиц, «СЛ Фарма» занимается оптовой продажей медицинских изделий и фармацевтической продукции.