В Белгороде задержали чиновницу при получении взятки в 2 млн рублей
СК: Замглавы белгородского фонда ЖКХ отправили под домашний арест за взятку
Заместителя исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, суд отправил чиновницу под домашний арест.
«Фигурантка получила от гендиректора одной из коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение в размере двух миллионов рублей за совершение входящих в её должностные полномочия действий в интересах данной организации», — говорится в сообщении СК.
По предварительным данным, чиновница обязалась содействовать заключению контрактов фонда ЖКХ с коммерческой компанией на капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму более 30 миллионов рублей. Также она обещала упростить процесс приёмки этих домов. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. На допросе фигурантка признала вину.
Имя чиновницы не раскрывается, однако на сайте белгородского фонда сказано, что должность замдиректора занимает Инна Ткачёва.
Ранее Life.ru сообщал, об аресте Алексея Карабаша, руководителя отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Карабаш признал свою вину и уже начал сотрудничать со следствием.
Shutterstock / FOTODOM / alexkich