В Белгороде задержали чиновницу при получении взятки в 2 млн рублей

Заместителя исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, суд отправил чиновницу под домашний арест.

«Фигурантка получила от гендиректора одной из коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение в размере двух миллионов рублей за совершение входящих в её должностные полномочия действий в интересах данной организации», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, чиновница обязалась содействовать заключению контрактов фонда ЖКХ с коммерческой компанией на капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму более 30 миллионов рублей. Также она обещала упростить процесс приёмки этих домов. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. На допросе фигурантка признала вину.

Имя чиновницы не раскрывается, однако на сайте белгородского фонда сказано, что должность замдиректора занимает Инна Ткачёва.