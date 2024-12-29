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Регион
29 декабря, 17:05

В Белгороде задержали чиновницу при получении взятки в 2 млн рублей

СК: Замглавы белгородского фонда ЖКХ отправили под домашний арест за взятку

Заместителя исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, суд отправил чиновницу под домашний арест.

«Фигурантка получила от гендиректора одной из коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение в размере двух миллионов рублей за совершение входящих в её должностные полномочия действий в интересах данной организации», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, чиновница обязалась содействовать заключению контрактов фонда ЖКХ с коммерческой компанией на капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму более 30 миллионов рублей. Также она обещала упростить процесс приёмки этих домов. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. На допросе фигурантка признала вину.

Имя чиновницы не раскрывается, однако на сайте белгородского фонда сказано, что должность замдиректора занимает Инна Ткачёва.

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Ранее Life.ru сообщал, об аресте Алексея Карабаша, руководителя отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Карабаш признал свою вину и уже начал сотрудничать со следствием.

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Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Александра Мышляева
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