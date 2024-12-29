В Москве арестован глава отдела управления Росприроднадзора

Замоскворецкий районный суд Москвы взял под арест начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша. Он обвиняется в получении особой крупной взятки, сообщает ТАСС.

«Карабашу А.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. <...> Замоскворецким районным судом Москвы в отношении обвиняемого Карабаша А.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в документах.

Сообщается, что Карабаш признал вину, начал помогать следствию и назвал имена участников преступления. Теперь с ним по делу проходят ещё два человека. Они обвиняются в даче взятки. По версии следствия, преступление было совершено в апреле 2024 года.