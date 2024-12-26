Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы заключил под стражу Евгения Чистякова, обвиняемого в государственной измене. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.
Согласно сообщению, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста Чистякова. Ему предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Подробности дела и личность фигуранта не раскрываются из-за секретности материалов.
Ранее житель Камчатского края был осуждён на 14 лет колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. По данным пресс-службы ФСБ региона, мужчина после начала спецоперации добровольно предоставлял спецслужбам Украины сведения о российских Вооружённых силах. А в Хакасии был задержан житель Абазы, подозреваемый в финансировании Вооружённых сил Украины. По информации правоохранительных органов, 29-летний безработный в ноябре 2022 года осуществил перевод средств, предназначенных для приобретения автомобильной техники для ВСУ.
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