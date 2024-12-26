Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы заключил под стражу Евгения Чистякова, обвиняемого в государственной измене. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

Согласно сообщению, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста Чистякова. Ему предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Подробности дела и личность фигуранта не раскрываются из-за секретности материалов.