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20 декабря, 02:15

Жителя Камчатского края приговорили к 14 годам по статье о госизмене

Житель Камчатского края был осуждён на 14 лет колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. По данным пресс-службы ФСБ региона, мужчина после начала спецоперации добровольно предоставлял спецслужбам Украины сведения о российских Вооружённых силах.

Следствие установило, что ранее осуждённый длительное время проживал на территории Украины. Чтобы беспрепятственно вернуться в Россию, он сообщил украинским спецслужбам информацию о своём родственнике-военнослужащем. Позже он согласился передавать данные о работе пограничной службы ФСБ, участниках спецоперации и Российских войсках. Сбор сведений осуществлялся на Камчатке.

Несмотря на то, что мужчина не признал вину и подал апелляцию, суд оставил приговор в силе.

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Ранее в Хакасии был задержан житель Абазы, подозреваемый в финансировании Вооружённых сил Украины. По информации правоохранительных органов, 29-летний безработный в ноябре 2022 года осуществил перевод средств, предназначенных для приобретения автомобильной техники для ВСУ. На допросе подозреваемый полностью признал свою вину.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Артём Гапоненко
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