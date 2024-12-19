Жителя Хакасии арестовали по подозрению в госизмене за финансирование ВСУ

В Хакасии был задержан житель Абазы, подозреваемый в финансировании Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По информации правоохранительных органов, 29-летний безработный в ноябре 2022 года осуществил перевод средств, предназначенных для приобретения автомобильной техники для ВСУ. На допросе подозреваемый полностью признал свою вину.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд постановил арестовать мужчину на срок два месяца.