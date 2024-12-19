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19 декабря, 05:07

Жителя Хакасии арестовали по подозрению в госизмене за финансирование ВСУ

В Хакасии был задержан житель Абазы, подозреваемый в финансировании Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По информации правоохранительных органов, 29-летний безработный в ноябре 2022 года осуществил перевод средств, предназначенных для приобретения автомобильной техники для ВСУ. На допросе подозреваемый полностью признал свою вину.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд постановил арестовать мужчину на срок два месяца.

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Ранее в Нижнем Новгороде задержали россиянина с паспортом ФРГ, готовившего подрыв на ж/д. При обыске у него обнаружили готовую самодельную взрывчатку и переписку с куратором с Украины. Задержанный пояснил, что ранее уже выполнял разные задачи — поджигал электрощиток, рисовал граффити. За рисунки на стенах он получил 2500 рублей.

Обложка ©

flickr / Lior Zilberstein

Артём Гапоненко
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