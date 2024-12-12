Уроженца Украины приговорили в Курской области к 22 годам по делу о госизмене и теракте

Житель Железногорска Курской области по делу о госизмене и теракте получил 22 года колонии. Об этом сообщается в телеграм-канале объединённой пресс-службы судебной системы Курской области. Соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Суд на жителем Курской области, обвиняемым в госизмене и теракте. Видео © Telegram / sudrfkursk

Согласно версии следствия, 30-летний уроженец Украины Сергей Черноокий с ноября 2023 го февраль 2024 годов собрал и передал ВСУ данные об объектах транспортной инфраструктуры на территории Железногорского района. Также он взорвал пиротехническое устройство перед местной общественной приёмной политической партии, в результате чего был причинён имущественный ущерб. Кроме того, Черноокий подготовил и совершил в составе организованной группы теракт в Курске — устроил поджог в филиале благотворительной организации. Свою вину мужчина признал и в содеянном раскаялся.

«2-й Западный окружной военный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, и назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе.

При этом первые пять лет Черноокий должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся — колонии строгого режима. Также приговор включает штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.