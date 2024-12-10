Россиянин с немецким паспортом хотел пустить под откос поезд в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали мужчину с немецким гражданством, который готовил взрыв железной дороги по заказу украинских спецслужб. Об этом доложили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Допрос диверсанта из Нижнего Новгорода. Видео © ЦОС ФСБ РФ

В сообщении говорится, что у злоумышленника 2003 года рождения было гражданство РФ и Германии. При обыске у него обнаружили готовую самодельную взрывчатку и переписку с украинским куратором. У него было задание подорвать участок железной дороги в Нижнем Новгороде.

Во время допроса 21-летний подрывник признался, что на хлеб зарабатывал средства, выполняя задачи украинских спецслужб.

«В 2023 году я приехал в Россию, чтобы поменять русский паспорт. В интернете я познакомился с Артёмом, который оказался сотрудником спецслужб Украины, он давал задания, я по его заданиям зарабатывал деньги. <...> Последнее задание, которое он мне предлагал, — это подрыв, пустить грузовой поезд под откос», — сказал задержанный.

По его словам, куратор наказал купить видеокамеру с Wi-Fi роутером и поставить её рядом с железнодорожным полотном, а также съездить за взрывчаткой к схрону где находились пластид, два пульта и детонатор, а затем «объяснил, что и как делать».

Задержанный пояснил, что ранее уже выполнял разные задачи — поджигал электрощиток, рисовал граффити. За рисунки на стенах он получил 2500 рублей.