Россиянин задержан при попытке пешком перейти границу Украины для вступления в ВСУ

Жителя города Шахты Ростовской области задержали по подозрению в покушении на госизмену. 33-летний мужчина намеревался перейти границу и примкнуть к ВСУ. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Шахтинец намеревался перейти на сторону ВСУ, но его задержали сотрудники УФСБ России. Видео © VK / Национальный антитеррористический комитет

«Оперативниками ФСБ России установлено, что 33-летний шахтинец через мессенджер Telegram поддерживал контакты с куратором из ГУР МО Украины занимающимся вербовкой граждан России для их дальнейшего перехода на сторону ВСУ», — рассказали в комитете.

Мужчина подготовился к пересечению границы России и Украины, однако сотрудники УФСБ России нарушили его планы. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.