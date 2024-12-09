Россиянин задержан при попытке пешком перейти границу Украины для вступления в ВСУ
В Ростовской области задержали мужчину, планировавшего перейти на сторону ВСУ
Жителя города Шахты Ростовской области задержали по подозрению в покушении на госизмену. 33-летний мужчина намеревался перейти границу и примкнуть к ВСУ. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Шахтинец намеревался перейти на сторону ВСУ, но его задержали сотрудники УФСБ России. Видео © VK / Национальный антитеррористический комитет
«Оперативниками ФСБ России установлено, что 33-летний шахтинец через мессенджер Telegram поддерживал контакты с куратором из ГУР МО Украины занимающимся вербовкой граждан России для их дальнейшего перехода на сторону ВСУ», — рассказали в комитете.
Мужчина подготовился к пересечению границы России и Украины, однако сотрудники УФСБ России нарушили его планы. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.
Ранее жительницу Запорожской области приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Она собирала сведения о местонахождении и передвижениях российской армии и передавала их своему сыну, который служит в ВСУ.
Пограничный комитет РБ