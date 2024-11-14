Машинист крана получил 24 года колонии за госизмену и поджог военкомата в Москве

В Москве суд отправил в тюрьму на 24 года машиниста башенного крана Сергея Андреева, который обвиняется в поджоге военкомата и в государственной измене, его кураторами выступали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Первые четыре года Андреев проведёт в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима. Кроме того, осуждённый должен будет выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Он признан виновным по ст.222.1 «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств», ст. 223.1 «Незаконное изготовление оружия», ст. 205.4 «Участие в террористическом сообществе», ст. 205 «Теракт», ст. 275 «Госизмена» УК РФ. В ходе судебного заседания Андреев признался, что за совершение преступлений должен был получить от украинских кураторов 250,5 тысячи рублей, но деньги ему так и не выплатили.