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4 ноября, 18:15

МВД объявило в розыск редактора Doxa* Дарью Манжуру по уголовной статье

Дарья Манжура. Обложка © Doxa*

Дарья Манжура. Обложка © Doxa*

Редактора онлайн-издания Doxa* Дарью Манжуру объявили в розыск. Информация об этом появилась на официальном сайте базы МВД России.

«Манжура Дарья Максимовна. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в тексте карточки.

Что именно вменяют журналистке неизвестно.

В январе Генпрокуратура признала Doxa* нежелательной организацией в России. В Госдуме отмечали, что издание зарегистрировано в Чехии, а внимание на его деятельность комиссия обращала уже не раз. Речь идёт об обучении диверсионной деятельности на территории нашей страны, включая распространение инструкций по поджогам военкоматов и прочих объектов силовых структур. А недавно сообщалось, что Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов экс-редактора Doxa* Армена Арамяна**.

МВД объявило в розыск журналистку Баранову* по уголовной статье
МВД объявило в розыск журналистку Баранову* по уголовной статье

* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Наталья Демьянова
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