МВД объявило в розыск редактора Doxa* Дарью Манжуру по уголовной статье
Дарья Манжура. Обложка © Doxa*
Редактора онлайн-издания Doxa* Дарью Манжуру объявили в розыск. Информация об этом появилась на официальном сайте базы МВД России.
«Манжура Дарья Максимовна. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в тексте карточки.
Что именно вменяют журналистке неизвестно.
В январе Генпрокуратура признала Doxa* нежелательной организацией в России. В Госдуме отмечали, что издание зарегистрировано в Чехии, а внимание на его деятельность комиссия обращала уже не раз. Речь идёт об обучении диверсионной деятельности на территории нашей страны, включая распространение инструкций по поджогам военкоматов и прочих объектов силовых структур. А недавно сообщалось, что Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов экс-редактора Doxa* Армена Арамяна**.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России
** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов