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1 октября, 13:40

Экс-редактор Doxa* Армен Арамян** включён в перечень террористов и экстремистов

Редактор студенческого журнала DOXA** Армен Арамян*. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Редактор студенческого журнала DOXA** Армен Арамян*. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов экс-редактора онлайн-издания Doxa* Армена Арамяна**. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Арамян Армен Варданович, 08.07.1997 г. р., г. Москва», — говорится в сообщении.

Агент СБУ Кишинец* внесён в перечень террористов и экстремистов
Агент СБУ Кишинец* внесён в перечень террористов и экстремистов

Ранее боец ММА Ильяс Якубов** был внесён в список террористов и экстремистов. До этого его арестовывали за оправдание терроризма. Спортсмен разместил ролик, где проводил тренировку под монолог боевика Шамиля Басаева.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Александра Мышляева
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