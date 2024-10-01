Экс-редактор Doxa* Армен Арамян** включён в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов экс-редактора онлайн-издания Doxa* Армена Арамяна**. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Арамян Армен Варданович, 08.07.1997 г. р., г. Москва», — говорится в сообщении.

Ранее боец ММА Ильяс Якубов** был внесён в список террористов и экстремистов. До этого его арестовывали за оправдание терроризма. Спортсмен разместил ролик, где проводил тренировку под монолог боевика Шамиля Басаева.