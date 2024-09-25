Агент СБУ Кишинец* внесён в перечень террористов и экстремистов 25 сентября, 17:21 СБУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов агента СБУ, члена движения «Правый сектор»** Павла Кишинца*. Об этом сообщается на сайте ведомства. Силовики задержали его ещё в 2022 году.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Кишинец* Павел Сергеевич, 04.12.1991 г.р. , Запорожская область», — уточняется в соответствующем реестре.

Кишинец* уже признавался на допросе, что члены украинского «Правого сектора»** намеревались организовать беспорядки в Мелитополе, а также участвовали в похищении главы администрации посёлка Кирилловка Запорожской области Екатерины Уманец. Он также рассказал об использовании «Правым сектором»** жестоких методов принуждения людей к исполнению приказов.

Ранее боец ММА Ильяс Якубов* был внесён в список террористов и экстремистов. Его арестовывали за оправдание терроризма. Спортсмен разместил ролик, где проводил тренировку под монолог боевика Шамиля Басаева.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ** Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Татьяна Миссуми