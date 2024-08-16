Кира Ярмыш* и Мария Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов
Кира Ярмыш* и Мария Певчих*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kira_yarmysh, maria_pevchikh
Кира Ярмыш* и Мария Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
А в июле в список террористов и экстремистов попала Юлия Навальная**. Также Басманный районный суд Москвы предъявил ей обвинение в участии в экстремистском сообществе, заочно её арестовал и объявил в розыск.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и признаны иноагентами.
** Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.