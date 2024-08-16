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16 августа, 12:59

Кира Ярмыш* и Мария Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов

Кира Ярмыш* и Мария Певчих*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kira_yarmysh, maria_pevchikh

Кира Ярмыш* и Мария Певчих*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kira_yarmysh, maria_pevchikh

Кира Ярмыш* и Мария Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Телеведущая Татьяна Лазарева* внесена в перечень террористов и экстремистов
Телеведущая Татьяна Лазарева* внесена в перечень террористов и экстремистов

А в июле в список террористов и экстремистов попала Юлия Навальная**. Также Басманный районный суд Москвы предъявил ей обвинение в участии в экстремистском сообществе, заочно её арестовал и объявил в розыск.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и признаны иноагентами.

** Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Вишнякова
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