Юлию Навальную заочно арестовали и объявили в розыск в России
Юлия Навальная. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yulia_navalnaya
Басманный районный Москвы предъявил обвинение вдове Алексея Навального* Юлии в участии в экстремистском сообществе, заочно её арестовал и объявил в розыск.
"Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — отметили в суде.
Срок заключения будет отсчитываться с момента экстрадиции Навальной или с момента её задержания на территории РФ.
А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Юлия Навальная и другие уехавшие за границу оппозиционеры всё больше теряют свои корни и связь с родиной.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.