Юлию Навальную заочно арестовали и объявили в розыск в России

Басманный районный Москвы предъявил обвинение вдове Алексея Навального* Юлии в участии в экстремистском сообществе, заочно её арестовал и объявил в розыск.

"Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — отметили в суде.

Срок заключения будет отсчитываться с момента экстрадиции Навальной или с момента её задержания на территории РФ.

А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Юлия Навальная и другие уехавшие за границу оппозиционеры всё больше теряют свои корни и связь с родиной.