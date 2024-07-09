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9 июля, 15:24

Юлию Навальную заочно арестовали и объявили в розыск в России

Юлия Навальная. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yulia_navalnaya

Юлия Навальная. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yulia_navalnaya

Басманный районный Москвы предъявил обвинение вдове Алексея Навального* Юлии в участии в экстремистском сообществе, заочно её арестовал и объявил в розыск.

"Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — отметили в суде.

Срок заключения будет отсчитываться с момента экстрадиции Навальной или с момента её задержания на территории РФ.

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А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Юлия Навальная и другие уехавшие за границу оппозиционеры всё больше теряют свои корни и связь с родиной.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Александра Вишнякова
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