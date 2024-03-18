Песков: Навальная и уехавшие оппозиционеры теряют свои корни и понимание Родины
Юлия Навальная. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Юлия Навальная и другие уехавшие за границу оппозиционеры всё больше теряют свои корни и связь с Родиной. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления оппозиционеров из-за рубежа о якобы нелегитимности прошедших выборов.
"Юлия Навальная всё больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины и перестают чувствовать пульс своей страны", — сказал представитель Кремля.
Кстати, накануне, выступая в своем штабе в Гостином Дворе, Владимир Путин даже похвалил оппозицию за призывы явиться на избирательные участки в полдень и принять участие в голосовании. При этом сама задуманная акция протеста "Полдень" с треском провалилась, а вот явка стала рекордной.