Песков: Навальная и уехавшие оппозиционеры теряют свои корни и понимание Родины

Юлия Навальная и другие уехавшие за границу оппозиционеры всё больше теряют свои корни и связь с Родиной. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления оппозиционеров из-за рубежа о якобы нелегитимности прошедших выборов.

"Юлия Навальная всё больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины и перестают чувствовать пульс своей страны", — сказал представитель Кремля.