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Песков: Навальная и уехавшие оппозиционеры теряют свои корни и понимание Родины

18 марта, 10:26
Юлия Навальная. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Юлия Навальная. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Юлия Навальная и другие уехавшие за границу оппозиционеры всё больше теряют свои корни и связь с Родиной. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления оппозиционеров из-за рубежа о якобы нелегитимности прошедших выборов.

"Юлия Навальная всё больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины и перестают чувствовать пульс своей страны", — сказал представитель Кремля.

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Кстати, накануне, выступая в своем штабе в Гостином Дворе, Владимир Путин даже похвалил оппозицию за призывы явиться на избирательные участки в полдень и принять участие в голосовании. При этом сама задуманная акция протеста "Полдень" с треском провалилась, а вот явка стала рекордной.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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