Путин заявил, что был готов обменять Навального*
Президент России Владимир Путин заявил, что был готов обменять Алексея Навального* на людей, заключённых на Западе.
Путин заявил, что был готов обменять Навального*. Видео © Life.ru
"За несколько дней до ухода господина Навального* из жизни мне некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального* на которых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Человек ещё не договорил, а я сказал: я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось", — сказал Путин, общаясь с журналистами в своём избирательном штабе.
При этом он подчеркнул, что условием обмена должно было стать невозвращение Навального* в Россию.
Напомним, Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако спасти его так и не смогли. Навального* похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
Life.ru