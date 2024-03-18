Путин заявил, что был готов обменять Навального*

"За несколько дней до ухода господина Навального* из жизни мне некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального* на которых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Человек ещё не договорил, а я сказал: я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось", — сказал Путин, общаясь с журналистами в своём избирательном штабе.