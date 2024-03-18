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17 марта, 21:24

Путин заявил, что был готов обменять Навального*

Президент России Владимир Путин заявил, что был готов обменять Алексея Навального* на людей, заключённых на Западе.

Путин заявил, что был готов обменять Навального*. Видео © Life.ru

"За несколько дней до ухода господина Навального* из жизни мне некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального* на которых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Человек ещё не договорил, а я сказал: я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось", — сказал Путин, общаясь с журналистами в своём избирательном штабе.

При этом он подчеркнул, что условием обмена должно было стать невозвращение Навального* в Россию.

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Напомним, Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако спасти его так и не смогли. Навального* похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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