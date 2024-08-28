Боец ММА Ильяс Якубов* внесён в перечень террористов и экстремистов

Боец ММА Ильяс Якубов* внесён в список террористов и экстремистов. Ранее его арестовывали за оправдание терроризма. О новом статусе бойца сообщили на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов <...> Якубов* Ильяс Аресович, 14.12.1991 года рождения, с. Шали Шалинского района Чеченской Республики», — говорится в перечне.

Напомним, что ранее спортсмен опубликовал в своих соцсетях видео тренировки, под монолог террориста Шамиля Басаева. Позже ролик был удалён, но Якубова* уже объявили в розыск. В прошлом году спортсмена отправили в СИЗО. Его обвинили по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание или призывы к терроризму). Он все обвинения отрицал.

Ранее тюрьмой пригрозили ещё одному спортсмену ММА Магомеду Исмаилову. 38-летнего бойца могут арестовать на 15 суток. Ему припомнили слова, сказанные в 2023 году в адрес полицейского. Фразы планируют рассмотреть как унижение человеческого достоинства.