"Вонючка!": Исмаилову припомнили прошлогодние слова в адрес полиции — ему грозит 15 суток

Российского бойца ММА 38-летнего Магомеда Исмаилова могут арестовать на 15 суток. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте судов общей юрисдикции столицы. Ему аукнулись сказанные в прошлом году в адрес полицейского слова, которые суд рассматривает как унижение человеческого достоинства.

"Привлекаемое лицо: Исмаилов М. Г. Судебное заседание назначено заседание на 13 августа в 14:00", — указано на сайте суда.

Магомед Исмаилов возмутился поведением полицейских, проводивших рейд в столичной мечети. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maga_isma

В прошлому году боец опубликовал в личной соцсети видео, где очень нелестно отзывался о рейдах полиции в московской мечети, назвал сотрудников бандитами в масках, а одного из них обвинил в нечистоплотности. Вероятно, это заявление и стало причиной для возбуждения административного дела. Тогда правоохранители проводили рейды в мечети с целью выявления незаконных мигрантов и агрессивная перепалка одного из верующих с полицейским по поводу была снята на видео и завирусилась в соцсетях, вызвав немалый резонанс.

Исмаилова обвиняют в правонарушении, предусмотренного статьёй 20.3.1 КоАП РФ — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Она предусматривает наказания в видел штрафа в 20 тысяч рублей, исправительных работ или ареста на 15 суток.