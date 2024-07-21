Минеев победил Исмаилова в поединке по правилам бокса

Напомним, что до этого Минеев, также являющийся депутатом Народного собрания ДНР, уже встречался с Исмаиловым на ринге, где они провели два боя по правилам ММА. Первый прошёл в 2018 году и завершился ничьей, а в 2021 году Минеев победил своего оппонента, который на четыре года старше, техническим нокаутом.