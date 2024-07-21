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21 июля, 00:22

Минеев победил Исмаилова в поединке по правилам бокса

Минеев решением судей победил Исмаилова в поединке по правилам бокса

Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Обложка © Telegram / Владимир Минеев / Магомед Исмаилов

Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Обложка © Telegram / Владимир Минеев / Магомед Исмаилов

Российский боец смешанных единоборств (ММА) 34-летний Владимир Минеев одолел соотечественника Магомеда Исмаилова в поединке по правилам бокса, который прошёл в Москве. В результате он одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, что до этого Минеев, также являющийся депутатом Народного собрания ДНР, уже встречался с Исмаиловым на ринге, где они провели два боя по правилам ММА. Первый прошёл в 2018 году и завершился ничьей, а в 2021 году Минеев победил своего оппонента, который на четыре года старше, техническим нокаутом.

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Ранее Life.ru писал, что в ноябре прошлого года Минеев одержал победу над соотечественником Иваном Штырковым в главном поединке "Бойцовского клуба Рен-ТВ" в Сочи. Бой проходил по правилам кикбоксинга.

Алексей Соловьёв
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  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
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