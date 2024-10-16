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16 октября, 12:21

МВД объявило в розыск журналистку Баранову* по уголовной статье

Наталья Баранова*. Обложка © VK / n_volnaya

Наталья Баранова*. Обложка © VK / n_volnaya

Журналистку Наталю Баранову* объявили в розыск. Информация об этом появилась на официальном сайте базы МВД России.

«Баранова Наталья Владимировна. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в тексте карточки.

По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.

Напомним, Минюст внёс Баранову* в свой реестр иностранных агентов в мае 2022 года, когда журналистка была контент-директором в проекте «Теплица социальных технологий». Также в нескольких изданиях она писала материалы на социальные темы.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.

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Наталья Демьянова
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