МВД объявило в розыск журналистку Баранову* по уголовной статье
Наталья Баранова*. Обложка © VK / n_volnaya
Журналистку Наталю Баранову* объявили в розыск. Информация об этом появилась на официальном сайте базы МВД России.
«Баранова Наталья Владимировна. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в тексте карточки.
По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.
Напомним, Минюст внёс Баранову* в свой реестр иностранных агентов в мае 2022 года, когда журналистка была контент-директором в проекте «Теплица социальных технологий». Также в нескольких изданиях она писала материалы на социальные темы.
* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.