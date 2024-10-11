Лазарева* отреагировала на объявление её в международный розыск
Телеведущая Лазарева* назвала неразберихой объявление её в международный розыск
Татьяна Лазарева*. Обложка © Telegram / lazarevatut
Телеведущая Татьяна Лазарева* назвала неразберихой объявление её в международный розыск. Своим подписчикам она сказала, что будет разбираться с ситуацией.
«С этой неразберихой мы пока тут разберёмся, а пока пойду ещё посплю», — сказала Лазарева* в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что российские власти объявили Лазареву* в международный розыск. Соответствующее решение было принято в рамках возбуждённого против неё уголовного дела об оправдании терроризма.
Напомним, Лазарева* долгое время живёт за границей, откуда яростно критикует Россию и поддерживает ВСУ. Она заявляла, что её радуют атаки украинских беспилотников по российским городам. Такая откровенность вызвала лишь негодование среди населения РФ. В свете этих событий против актрисы было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, а затем и сама она была внесена в список террористов и экстремистов. Также она заочно арестована за ликование из-за украинских ударов по РФ.
* Внесена в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.