Лазарева* отреагировала на объявление её в международный розыск

Телеведущая Татьяна Лазарева* назвала неразберихой объявление её в международный розыск. Своим подписчикам она сказала, что будет разбираться с ситуацией.

«С этой неразберихой мы пока тут разберёмся, а пока пойду ещё посплю», — сказала Лазарева* в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что российские власти объявили Лазареву* в международный розыск. Соответствующее решение было принято в рамках возбуждённого против неё уголовного дела об оправдании терроризма.