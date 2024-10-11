Сбежавшая из России экс-телеведующая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск. Решение принято в рамках возбуждённого в её отношении уголовного дела об оправдании терроризма.

«Лазарева* объявлена в международный розыск», — указано в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.