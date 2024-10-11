Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск
Лазарева* объявлена в международный розыск по делу об оправдании терроризма
Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut
Сбежавшая из России экс-телеведующая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск. Решение принято в рамках возбуждённого в её отношении уголовного дела об оправдании терроризма.
«Лазарева* объявлена в международный розыск», — указано в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.
Лазарева* долгое время живёт за границей, откуда яростно критикует Россию и поддерживает ВСУ. Она заявляла, что её радуют атаки украинских беспилотников по российским городам. Такая откровенность вызвала лишь негодование среди населения РФ. В свете этих событий против актрисы было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, a затем и сама она была внесена в список террористов и экстремистов. Также она заочно арестована за ликование из-за украинских ударов по России. Позже её объявили в розыск. На данный момент ведущей по вменяемой статье грозит до семи лет лишения свободы.
* Внесена в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.