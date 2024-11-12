В Москве машинист крана предстал перед судом за поджог военкомата и госизмену

Машинист башенного крана Сергей Андреев предстал перед военным судом по обвинению в государственной измене и поджоге военного комиссариата в Москве. Он был задержан 3 ноября 2023 года, после того как 1 ноября поджог территорию военкомата Академического района ЮЗАО. Об этом пишет ТАСС.

Андрееву предъявлены обвинения по ряду статей, включая участие в террористическом сообществе, совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия, а также государственную измену. Следствие утверждает, что он вступил в контакт с кураторами украинского проекта «Хочу жить», контролируемого ГУР МО Украины. С августа по сентябрь 2023 года он получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, которое позже использовал для поджога.

По версии следствия, целью атаки было запугивание населения и дестабилизация органов власти в России. Судебное разбирательство по делу Андреева началось во 2-м Западном окружном военном суде.