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Регион
11 ноября, 13:57

Житель Владимирской области получил 16 лет строгого режима за госизмену

Во Владимирской области мужчина получил 16 лет строгого режима за поджог релейного шкафа, а также планы вступить в украинскую организацию, признанную в России террористической. Об этом сообщает УФСБ по региону.

«Обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина разделял радикальную проукраинскую идеологию, связался с куратором заявил о желании примкнуть к объединению. В качестве проверки ему поручили поджечь релейный шкаф. Вскоре он пошёл на дело, на следующий день был схвачен.

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Недавно суд Екатеринбурга вынес приговор Данилу Мухаметову, который обвинялся в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Он передавал противнику данные военно-технического толка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Николай Рюмин
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