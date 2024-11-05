Житель Свердловской области получил 16 лет строгого режима по делу о госизмене
Свердловский областной суд Екатеринбурга вынес приговор Данилу Мухаметову, который обвинялся в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Он передавал противнику данные военно-технического толка об одном из оборонных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
«Осуждённому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года 6 месяцев и штрафом в 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Недавно Мосгорсуд приговорил к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима IT-специалиста, который пытался передать Центральному разведывательному управлению США секретные сведения. Он был задержан с поличным.
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