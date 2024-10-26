Мещанский суд в Москве арестовал женщину по статье о госизмене

Мещанским районном судом было принято решение об аресте Евгении Конфоркиной по обвинению в государственной измене. Эта информация появилась в базе данных судебных дел.

25 октября суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу фигурантки, данное решение вступит в силу 29 октября. Подробности об арестованной и обстоятельствах дела пока не раскрываются.