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26 октября, 00:18

Мещанский суд в Москве арестовал женщину по статье о госизмене

Мещанским районном судом было принято решение об аресте Евгении Конфоркиной по обвинению в государственной измене. Эта информация появилась в базе данных судебных дел.

25 октября суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу фигурантки, данное решение вступит в силу 29 октября. Подробности об арестованной и обстоятельствах дела пока не раскрываются.

Суд Москвы арестовал фигурантку дела замминистра энергетики РФ Коневу
Суд Москвы арестовал фигурантку дела замминистра энергетики РФ Коневу

Ранее стало известно, что российские суды вынесли 70 приговоров с обвинением в госизмене или шпионаже. Один из осуждённых получил пожизненный тюремный срок.

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flickr / Alexander Nilssen

Артём Гапоненко
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