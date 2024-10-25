Суд Москвы арестовал фигурантку дела замминистра энергетики РФ Коневу
Столичный Никулинский суд арестовал заместителя директора ФГБУ «ГУРШ» Наталью Коневу, которая проходит фигурантом по делу заместителя главы Минэнерго РФ Сергея Мочальникова о превышении служебных полномочий. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Замдиректора ФГБУ «ГУРШ» Наталья Конева в зале суда. Видео © Life.ru
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Коневой Наталье Ивановне меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря», — заявила судья.
Напомним, накануне в столице был задержан экс-замминистра энергетики России Анатолий Яновский. Вскоре задержали и действующего заместителя главы ведомства Сергея Мочальникова. Его обвиняют том, что он на протяжении девяти лет клал к себе в карман бюджетные средства, которые были выделены на ликвидацию угольных шахт.
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