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25 октября, 13:26

Суд Москвы арестовал фигурантку дела замминистра энергетики РФ Коневу

Столичный Никулинский суд арестовал заместителя директора ФГБУ «ГУРШ» Наталью Коневу, которая проходит фигурантом по делу заместителя главы Минэнерго РФ Сергея Мочальникова о превышении служебных полномочий. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Замдиректора ФГБУ «ГУРШ» Наталья Конева в зале суда. Видео © Life.ru

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Коневой Наталье Ивановне меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря», — заявила судья.

Суд отправил в СИЗО экс-заминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве
Суд отправил в СИЗО экс-заминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве

Напомним, накануне в столице был задержан экс-замминистра энергетики России Анатолий Яновский. Вскоре задержали и действующего заместителя главы ведомства Сергея Мочальникова. Его обвиняют том, что он на протяжении девяти лет клал к себе в карман бюджетные средства, которые были выделены на ликвидацию угольных шахт.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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