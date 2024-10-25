Суд Москвы арестовал фигурантку дела замминистра энергетики РФ Коневу

Столичный Никулинский суд арестовал заместителя директора ФГБУ «ГУРШ» Наталью Коневу, которая проходит фигурантом по делу заместителя главы Минэнерго РФ Сергея Мочальникова о превышении служебных полномочий. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.