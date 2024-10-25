Суд отправил в СИЗО экс-заминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве
Никулинский суд столицы принял решение о заключении под стражу на два месяца экс-заместителя главы Минэнерго РФ Анатолия Яновского, которому предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Экс-замминистру энергетики России Анатолию Яновскому зачитывают приговор в зале суда. Видео © Life.ru
«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яновского Анатолия Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в судебном постановлении.
Яновский в ходе судебного заседания заявил, что на старости лет стал популярным. Его в итоге отправили в СИЗО, а действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова поместили под домашний арест до 24 декабря — предварительно, он согласился сотрудничать со следствием.
Яновского подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. Махинации в Кузбассе совершались с 2018-го по 2023 год. По госконтрактам должны были ликвидировать неперспективные и убыточные шахты и разрезы. Выполнена была только часть работ — и то некачественно. Ущерб превысил 76 млн рублей. Яновский мог знать о махинациях — он был на посту замминистра энергетики РФ до 2021 года.
Анатолия Яновского задержали вчера в Москве. Из его дома изъяли документы и технику, следственные действия продолжаются. По нашей информации, супруга подозреваемого бывшего чиновника имела доходы в десятки миллионов рублей, а в собственности у семейной пары есть дорогостоящая недвижимость и две немецких иномарки. Позже стало известно, что по делу Яновского также задержан действующий заместитель министра энергетики Сергей Мочальников.
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