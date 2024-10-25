Суд отправил в СИЗО экс-заминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве

Никулинский суд столицы принял решение о заключении под стражу на два месяца экс-заместителя главы Минэнерго РФ Анатолия Яновского, которому предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Экс-замминистру энергетики России Анатолию Яновскому зачитывают приговор в зале суда. Видео © Life.ru

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яновского Анатолия Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в судебном постановлении.

Яновский в ходе судебного заседания заявил, что на старости лет стал популярным. Его в итоге отправили в СИЗО, а действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова поместили под домашний арест до 24 декабря — предварительно, он согласился сотрудничать со следствием.