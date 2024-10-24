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24 октября, 06:30

Бывшего замглавы Минэнерго Яновского задержали и допрашивают по делу о хищениях

SHOT: В Москве по делу о хищениях задержан экс-замминистра энергетики Яновский

Анатолий Яновский. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Анатолий Яновский. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве по делу о хищениях задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. По данным SHOT, силовики пришли к нему рано утром 24 октября, из дома экс-чиновника изъяли технику и документы, по всем адресам сейчас проходят обыски.

Хищения, предварительно, были в угольной отрасли, показания дали другие задержанные. Фигурант доставлен на допрос в СК.

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Ранее защита обжаловала приговор бывшего следователя СК Марата Тамбиева. Напомним, его приговорили к 16 годам тюрьмы за рекордную многомиллиардную взятку в биткоинах. На одном из заседаний суда он вступился за свою коллегу Ляховенко, назвав её «ребёнком и жертвой». Тамбиев также заявлял, что словосочетание «рекордная взятка» он считает оскорбительным.

Матвей Константинов
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