Бывшего замглавы Минэнерго Яновского задержали и допрашивают по делу о хищениях
SHOT: В Москве по делу о хищениях задержан экс-замминистра энергетики Яновский
Анатолий Яновский. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
В Москве по делу о хищениях задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. По данным SHOT, силовики пришли к нему рано утром 24 октября, из дома экс-чиновника изъяли технику и документы, по всем адресам сейчас проходят обыски.
Хищения, предварительно, были в угольной отрасли, показания дали другие задержанные. Фигурант доставлен на допрос в СК.
Ранее защита обжаловала приговор бывшего следователя СК Марата Тамбиева. Напомним, его приговорили к 16 годам тюрьмы за рекордную многомиллиардную взятку в биткоинах. На одном из заседаний суда он вступился за свою коллегу Ляховенко, назвав её «ребёнком и жертвой». Тамбиев также заявлял, что словосочетание «рекордная взятка» он считает оскорбительным.