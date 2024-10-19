В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут вскрыться новые схемы мошенничества

«Требуется выполнить значительное количество следственных и иных процессуальных действий, а именно: завершить осмотры изъятых при производстве выемок предметов и документов, после чего с учётом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых; истребовать в полном объёме материалы исполненных поручений из ФСБ России; получить заключения 11 судебных экспертиз», — сказано в документе.

Напомним, что бывшего замминистра обороны России задержали прямо на рабочем месте 24 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Все его активы, включая недвижимость и банковские счета, были арестованы для обеспечения возможного судебного решения. Расследование связано с его деятельностью в рамках строительства и других проектов Министерства обороны, а сумма ущерба по делу превысила 2 миллиарда рублей. Известно, что Иванов переоформлял своё имущество на других людей. Его арест продлили до 23 декабря. Следствие продолжает изучать детали его возможного участия в коррупционных схемах, связанных с крупными взятками и растратами на миллиарды рублей.