В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут вскрыться новые схемы мошенничества
СК ждёт результаты 11 экспертиз по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова
По делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова необходимо получить результаты ещё 11 экспертиз. На данный момент над этим работают следователи, говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.
«Требуется выполнить значительное количество следственных и иных процессуальных действий, а именно: завершить осмотры изъятых при производстве выемок предметов и документов, после чего с учётом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых; истребовать в полном объёме материалы исполненных поручений из ФСБ России; получить заключения 11 судебных экспертиз», — сказано в документе.
После того как появится оценка всех доказательств, следовали, при наличии оснований, изменят или дополнят ранее предъявленные генералу обвинения.
Напомним, что бывшего замминистра обороны России задержали прямо на рабочем месте 24 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Все его активы, включая недвижимость и банковские счета, были арестованы для обеспечения возможного судебного решения. Расследование связано с его деятельностью в рамках строительства и других проектов Министерства обороны, а сумма ущерба по делу превысила 2 миллиарда рублей. Известно, что Иванов переоформлял своё имущество на других людей. Его арест продлили до 23 декабря. Следствие продолжает изучать детали его возможного участия в коррупционных схемах, связанных с крупными взятками и растратами на миллиарды рублей.
ТАСС / Сергей Булкин