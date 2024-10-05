Экс-замминистра обороны Иванов переоформлял имущество на других людей
В ходе расследования стало известно о том, что экс-замминистра обороны России Тимур Иванов пытался скрыть свою преступную деятельность. Как сообщает ТАСС, он переоформлял имущество на других лиц.
«Результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют также о том, что Иванов принимал меры к сокрытию фактов своего участия в совершении преступлений, в том числе путем переоформления имущества на иных лиц», — сказано в материалах дела.
Обыски, проведённые по адресам, связанным с обвиняемым, выявили значительные денежные средства, которые не соответствуют его официальным доходам. Эти находки, по мнению следствия, указывают на незаконное происхождение средств и создают основания для предположений о коррупционной деятельности экс-чиновника.
Следственные органы продолжают собирать доказательства, анализируя финансовые операции, которые могли привести к таким результатам. Примечательно, что подобные действия свидетельствуют о попытках укрытия своих преступных действий и причастности к масштабным коррупционным схемам.
Напомним, бывший замминистра обороны России Тимур Иванов был задержан прямо на рабочем месте 24 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии все его активы, включая недвижимость и банковские счета, были арестованы для обеспечения возможного судебного решения. Также экс-замглавы МО обвиняют в хищениях при строительстве кадетских корпусов, ущерб по этому делу превысил 2,18 миллиарда рублей. Свидетели подтвердили его причастность к коррупции.
ТАСС / Булкин Сергей