Экс-замминистра обороны Иванов переоформлял имущество на других людей

В ходе расследования стало известно о том, что экс-замминистра обороны России Тимур Иванов пытался скрыть свою преступную деятельность. Как сообщает ТАСС, он переоформлял имущество на других лиц.

«Результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют также о том, что Иванов принимал меры к сокрытию фактов своего участия в совершении преступлений, в том числе путем переоформления имущества на иных лиц», — сказано в материалах дела.

Обыски, проведённые по адресам, связанным с обвиняемым, выявили значительные денежные средства, которые не соответствуют его официальным доходам. Эти находки, по мнению следствия, указывают на незаконное происхождение средств и создают основания для предположений о коррупционной деятельности экс-чиновника.